Progetti Pnrr esclusi nel Palermitano, i sindaci sul piede di guerra: "Pronti a ricorrere al Tar"

Un incontro con i sindaci dei Comuni del territorio metropolitano di Palermo i cui progetti relativi ai Piani Integrati Urbani sono stati dichiarati ammissibili ma non finanziati per capienza di risorse, o dichiarati inammissibili da parte della struttura tecnica della Città Metropolitana in base a indicazioni ministeriali e secondo le direttive europee. "Abbiamo presentato i nostri progetti seguendo quelle che erano le indicazioni dei bandi - dichiara il sindaco di Cerda, Salvatore Geraci -, abbiamo avuto rassicurazioni dal sindaco Orlando sull’ammissibilità dei progetti. Attendiamo tre giorni altrimenti andremo al TAR”.

"È stata una occasione per sottolineare la importanza dei Piani integrati previsti e finanziati nel PNRR (198 milioni di euro per la area metropolitana di Palermo) e per un confronto che reputo importante per illustrare e sottoporre a verifica la intera procedura – ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando - La struttura tecnica della Città Metropolitana continuerà a curare la interlocuzione con i Comuni per ogni utile chiarimento e per fornire assistenza tecnica - ha continuato- al fine di dare risposta ad esigenze espresse dai territori utilizzando tutte le misure finanziarie europee anche a seguito di adeguamento dei progetti in base alle prescrizioni europee – e ha concluso - Per quanto riguarda infine i progetti ammissibili che non figurano finanziati in base ai criteri di vulnerabilità tecnica prescritti dal Ministero si farà ricorso a risorse del Pon Metro complementare”.

Per il sindaco di Gangi, Francesco Migliazzo: "In relazione alle criticità emerse abbiamo presentato tutta la relazione, c’è stato assicurato che saranno rivisti i progetti non ammessi. Abbiamo la speranza che possano essere ripescati e pertanto finanziati. Abbiamo avuto massima disponibilità da parte del sindaco Orlando a tutela dei progetti presentati dai comuni della provincia. Monitoreremo la situazione”, conclude Migliazzo.

interviste a: Leoluca Orlando, sindaco di Palermo; Salvatore Geraci, sindaco di Cerda; Luigi Iuppa, sindaco di Geraci Siculo; Francesco Migliazzo, sindaco di Gangi

