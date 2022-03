Giusto Catania: chiediamo a Franco Miceli di essere leader della coalizione per vincere a Palermo

"Oggi abbiamo lanciato un appello forte e chiaro chiedendo a Franco Miceli di essere il leader di questa coalizione". L'assessore comunale Giusto Catania, a margine dell'assemblea di Sinistra Civica Ecologista a Villa Filippina, a Palermo, spiega ai microfoni di Gds.it le ragioni del pressing sull'architetto che però ha deciso di defilarsi: "Siamo convinti che tutti insieme si possa andare verso questa direzione. Franco Miceli è una persona autorevole che certamente potrà dare un salto di qualità all'intera coalizione" .

Miceli nei giorni scorsi ha fatto quel passo indietro che ha provocato un terremoto nel centrosinistra. Ma adesso in molti sperano in un ripensamento, tra cui Sinistra Civica Ecologista, i dem provinciali che fanno riferimento al deputato Antonello Cracolici e una parte del Movimento Cinquestelle. "Credo che le questioni poste da Miceli siano condivisibili - aggiunge Giusto Catania -. Ha posto dei temi fondamentali: Palermo non è barattabile nello scenario regionale e non si possono riproporre questioni valide su scala nazionale. Palermo è una città che merita grande attenzione e merita un suo progetto".

"Questa coalizione ha tutte le carte in regola - conclude Catania - Riteniamo ci siano le condizioni non solo per vincere le elezioni ma per governare con serietà la città di Palermo".

