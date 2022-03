Palermo, Terminelli sulla rinuncia di Miceli: «Non possiamo pagare le lotte interne al Pd»

«Non possiamo pagare sempre le lotte interne al Pd. Qui c’è in gioco il futuro di Palermo. La politica è morta. E va rifondata». Lo afferma Ninni Terminelli, presidente della Sinistra delle Idee. «Le parole di Franco Miceli (che ieri ha ritirato la sua candidatura a sindaco di Palermo, ndr) amareggiano», continua Terminelli. «Non si può che solidarizzare - dichiara - con un uomo che ha offerto la propria disponibilità, pur consapevole di camminare sui carboni ardenti e a cui continuiamo ad inviare il nostro sostegno che continueremo a manifestare in queste ore, ad ogni evento a cui parteciperemo, a cominciare dall’assemblea di Sinistra Civica Ecologista, progetto a cui abbiamo aderito. Su di lui si sono aperti i fuochi incrociati delle correnti del Pd e l’ipocrisia dei puristi del metodo, impegnati a guardare il dito e non la luna. Ci siamo passati per avere semplicemente chiesto le Primarie a Palermo, l’unica soluzione che avrebbe evitato lo spettacolo indecoroso a cui stiamo assistendo. Abbiamo subito pure stupide ironie per avere chiesto semplicemente le Primarie, dichiarando la nostra disponibilità ad una candidatura di Sinistra delle Idee con un percorso durato più di due anni».

Terminelli continua con un affondo: «Chiedevamo una festa democratica. Hanno scelto di balcanizzate il campo. Ora non c’è più tempo. E conosciamo tutti i responsabili che giocano a tessere di giorno per poi sfilare qualsiasi tela la notte. Non possiamo pagare in eterno le lotte interne al Pd. La posta in palio non è Palermo. Non interessa a nessun partito. E da sinistra a destra le parole sull’inadeguatezza di questa politica di Miceli e Greco sono pesanti come macigni. Questa è una sfida di posizionamento per altri scenari. Sinistra delle Idee non voterà alle Regionali e alle Politiche candidati e liste che usano Palermo come laboratorio per altri obiettivi, come se si trattasse di un ruolo di sottogoverno o di una merce di scambio, senza alcuna eccezione. Chi gioca su Palermo non avrà domani alcun appoggio. Noi ci candidiamo a rifondare la politica. Serve una nuova cultura politica. La politica deve restituire speranze e il sogni. E noi abbiamo avviato un cammino per esprimere un altro punto di vista, che proseguiremo comunque vada. Il Pd se ne faccia una ragione. Ora basta cannibalizzare da Palazzo dei Normanni».

Sulla vicenda interviene anche Adriano Varrica del M5S: «Continuo ad alimentare la speranza - dichiara - che, con generositá e lungimiranza, si faccia di tutto per fare cambiare idea a Franco Miceli e per costruire un percorso utile per la città. In caso contrario il tempo sarà galantuomo ed emergerà chiaramente chi ha lavorato per Palermo e chi per i propri interessi personali e politici».

