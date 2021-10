Il sottosegretario Sileri a Palermo: "Fine dell'emergenza sanitaria il prossimo anno"

Il sottosegretario di Stato al Ministero della salute, Pierpaolo Sileri, ieri a Palermo per ritirare il premio al coraggio intitolato a Emanuela Loi, ha ipotizzato la conclusione dell'emergenza sanitaria nel giro di un anno.

“Abbiamo vissuto dei mesi terribili – afferma, ricordando i 131 mila morti per Covid -. Ora, con la diffusione della vaccinazione in Italia e il green pass, che consentono di mettere l'Italia in sicurezza, possiamo procedere progressivamente con le riaperture e tornare ad una normalità”.

“Il passo successivo sarà rimuovere le mascherine - continua Sileri -. È evidente che più il virus si ritira come numeri più riprenderemo la normalità. Al momento si procede con green pass e restrizioni”.

L'obiettivo, dunque, al momento, è proseguire con il monitoraggio, le terze dosi e il sequenziamento. “Continuiamo a fare il sequenziamento – conclude il sottosegretario - per capire se importiamo nuove varianti e vediamo ciò che accade tra qualche mese”.

