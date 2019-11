Cancelleri: "A Palermo il progetto di un tunnel sotterraneo per l'aeroporto"

"Un progetto ambizioso, che richiederà tempo ma che dobbiamo impegnarci di realizzare". Commenta così il viceministro dei Trasporti Giancarlo Cancelleri il progetto presentato di un tunnel sotterraneo di 12 chilometri che attraversa la città di Palermo per collegare le due autostrade per Catania e per Trapani, bypassando in questa maniera la circonvallazione del capoluogo siciliano.

Il progetto è stato redatto dall’Autorità portuale di Palermo, di concerto con Anas, Regione e Comune ed inviato al Ministero delle Infrastrutture con l’obiettivo di inserirlo nel programma Ue "Ultimo Miglio".

Il progetto, del costo di 1,2 miliardi di euro, prevede un percorso interamente sotto terra che attraversa la città di Palermo creando uno svincolo per il porto e gli imbocchi all’altezza dello svincolo di Villabate a Palermo e a quello dell’ospedale Cervello.

"Il 2020 sarà un anno di grandi soddisfazioni - dice Cancelleri -. Risolveremo problemi che durano da anni, come il Ponte Himera sulla A19 e i cantieri aperti di Bolognetta sulla Palermo-Agrigento, per quali stiamo trovando soluzioni con Anas".

"C'è anche una grande avventura ferroviaria per la Sicilia - conclude Cancelleri -. Per l'isola ci sono più di 10 miliardi di investimenti. Ma per vedere una ruspa in azione dovremo aspettare ancora qualche anno. Nelle prossime settimane incontreremo ad di rfi, di concerto con Provveditorato delle Opere pubbliche, per capire su come tagliare i tempi morti".

