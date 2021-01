Tunnel sotterraneo a Palermo, arrivano i primi fondi per lo studio di fattibilità

Il ministero dei Trasporti sblocca 1,5 milioni di euro per lo Studio di fattibilità del nuovo tunnel sotterraneo di Palermo.

Si tratta di un'infrastruttura di 12 km che nei progetti consentirebbe di attraversare il capoluogo siciliano collegando al porto le due autostrade per Catania e per Trapani senza passare dalla circonvallazione.

A dare l’annuncio di questa prima tranche di fondi per l’opera è il deputato nazionale del Movimento 5 Stelle Adriano Varrica.

"Grazie ad un'azione di pressione - dichiara Varrica - siamo riusciti a recuperare un milione e mezzo di euro di fondi ministeriali che il Comune non aveva richiesto. Queste risorse potevano essere destinate esclusivamente a studi di fattibilità di opere strategiche per la nostra città ed è per questo che la scelta è caduta sul collegamento tra porto e circonvallazione per il quale esisteva un protocollo d'intesa tra Comune, Autorità portuale, Provveditorato e Anas. Grazie a questo passaggio saremo nelle condizioni di valutare più nel dettaglio costi e benefici di quest'opera potenzialmente rilevante”.

