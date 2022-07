Palermo, tornano a protestare gli ex Pip: "A rischio la ricollocazione dei 2560 lavoratori"

Fischiano gli ex Pip. Dalle 7 del mattino al numero 34 di via Trinacria davanti all'assessorato della Famiglia e delle Politiche sociali. “L'amministrazione sta preparando una norma per la ricollocazione di 2560 lavoratori all'interno di una società partecipata – spiega Mimmo Russo, responsabile sindacale Cisl per i lavoratori atipici – giorno 15 era stata fissata la scadenza ma ad oggi non abbiamo notizie. Siamo agli sgoccioli: se giorno 31 l'assemblea regionale non ci approva nella variazione di bilancio questa norma, è inutile che parliamo di stabilizzazione, ci stiamo prendendo in giro”.

Questa la settimana decisiva, gli ex Pip non mollano: “I ragazzi sono saliti su a mettere degli striscioni – spiega Carmelo Scelta, dell'Usb (unione sindacale di base) – per protestare. Il nostro bacino era già stato collocato, abbiamo tutti i presupposti: i capitali ci sono, abbiamo anche ricevuto delle linee guida da parte del Mef, manca solo questa nota”.

Nel video le interviste a: Mimmo Russo, responsabile sindacale Cisl per i lavoratori atipici e Carmelo Scelta, dell'Usb (unione sindacale di base).

