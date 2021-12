Artigiani siciliani, no all’abusivismo e addio ai tuttofare con un film dei creativi del video Red Bull

Il sommerso rappresenta un grave fenomeno di concorrenza sleale per le imprese regolari. Negli ultimi anni la minaccia del sommerso, abusivismo e illegalità ha messo sempre più a rischio, da una parte, la sopravvivenza dei nostri artigiani e delle piccole e micro imprese. Dall’altra, sono sempre maggiori i rischi per l’utenza che si affida a lavoratori irregolari e non qualificati.

Confartigianato Sicilia, alle porte del Natale, ha voluto porre l’accento sulla necessità di affidarsi agli artigiani, a coloro che riescono ad elevare il valore della materia prima, riescono a creare un prodotto di qualità, senza imprevisti.

È per questo che si è pensato a un video di Natale alternativo. Un video che, scegliendo la strada dell’ironia, dà il senso di ciò che ne consegue dallo scegliere professionalità non qualificate, dall’affidarsi ai tuttofare di turno. «Regalati un Natale senza imprevisti - Affidati alle Imprese artigiane» è il messaggio che Confartigianato lancia con il video. Una produzione che è stata affidata a Just Maria, già conosciuta per avere realizzato il video con la Red Bull, l'auto di Formula 1, in giro per le vie di Palermo. Protagonista l’attore palermitano Dario Raimondi, con lui nel cast Antonio Alveario, Giovanna Cossu, Paolo Di Piazza e Patrizia Schiavone.

I dati del sommerso

In Sicilia i lavoratori non regolari sono 283 mila, il doppio di quelli in regola del manifatturiero, tre volte quelli dell’agricoltura e quattro volte quelli delle costruzioni. Sono numeri che fornisce l’Osservatorio economico di Confartigianato Sicilia studiando gli ultimi dati Istat disponibili riferiti al 2018. In Sicilia il peso del lavoro irregolare sull’occupazione - tasso di irregolarità - si attesta al 18,7% , raggiungendo valori più alti pari al 36,6% nell’agricoltura e al 23,8% nelle Costruzioni.

La Sicilia è la terza regione dopo Calabria e Campania per tasso di irregolarità (18,7%), che risulta sopra di 5,9 punti a quello medio nazionale (12,9%) e di 0,8 punti a quello medio regionale (17,9%).

Pezzati e la scelta del video

«I dati sul sommerso sono preoccupanti – dice Giuseppe Pezzati, presidente di Confartigianato Sicilia –. Ed è anche per questo che riteniamo indispensabile sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore degli artigiani, sulla necessità di affidarsi alle imprese artigiane, linfa vitale dell’economia di questo Paese che va tutelata e valorizzata. Abbiamo quindi voluto lasciare il segno questa volta con un video, che abbiamo affidato per la produzione a Just Maria, la video company palermitana che ha lavorato con brand locali, nazionali e internazionali, negli ultimi mesi alla ribalta delle cronache firmando il filming run della Red Bull».

La creatività di Just Maria

«Siamo molto felici che un brand come Confartigianato Sicilia ci abbia dato massima libertà creativa di raccontare in modo fresco e contemporaneo un fenomeno, quello dell’ abusivismo, che influenza la nostra quotidianità più di quanto pensiamo», dice Alessandro Albanese, uno dei giovani fondatori di Just Maria.

Qui sotto il video della Red Bull.

© Riproduzione riservata