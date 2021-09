Termini, operai Blutec in cassa integrazione per altri due anni: "Serve risposta dal governo"

Ancora 24 mesi di cassa integrazione per gli operai Blutec di Termini Imerese nell’attesa di un piano di cessione degli stabilimenti che deve ancora essere elaborato.

“La riunione di ieri - dice Roberto Mastrosimone - non ha risolto i problemi di reindustrializzazione di Termini Imerese. Si andrà alla cessione degli impianti compreso quello di Termini. Ci sono due anni di tempo per trovare una soluzione, serve una risposta concreta anche da parte del governo. Servono anche aziende strutturate per risolvere questa vicenda che ci portiamo ormai da troppo tempo”.

