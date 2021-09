Blutec verso la cessione: addio rilancio per Termini, agli operai altri 24 mesi di cassa integrazione

Ancora 24 mesi di cassa integrazione per Blutec di Termini Imerese nell’attesa di un piano di cessione degli stabilimenti che deve ancora essere elaborato. Questa l’ultima novità emersa dalla riunione convocata al Mise sulla vicenda.

Un appuntamento atteso e dal quale si aspettava l’affidamento delle aree ad una delle otto proposte industriali che erano state presentate dal bando pubblicato dalla gestione commissariale.

Ma il piano concordatario per Blutec non è stato approvato e adesso si apre una fase nuova: si procede alla redazione di un piano di cessione della società che dovrà essere completato entro sessanta giorni. Un piano che dovrà includere anche lo stabilimento in provincia di Palermo. Si prospetta quindi una cessione della azienda e dei suoi stabilimenti.

