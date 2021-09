Almaviva, la protesta dei 570 lavoratori a rischio: assemblea cittadina a Palermo

A vuoto il primo incontro a Roma sul futuro dei 621 dipendenti di Almaviva, 570 dei quali impiegati nella sede di Palermo per il servizio clienti Alitalia.

I call center, dopo il cambio di commessa con la compagnia Ita, dovrebbero continuare a lavorare, ma non si come né quanto. Covisian - l’azienda che ha rilevato il servizio finora affidato ad Almaviva - ha fatto intendere di voler continuare il servizio da Palermo e Rende, ma come spiegano in questo video i sindacalisti (rsu Slc Cgil) Alice Corso e Massimiliano Fiduccia non c’è ancora chiarezza sull’applicazione della clausola sociale che consente il passaggio del personale ad un’altra azienda nel caso di cambio del fornitore.

Per domani è stato confermato lo sciopero, oggi invece si terrà in città un’assemblea cittadina alla quale parteciperà anche il sindaco Leoluca Orlando.

