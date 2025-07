Emergenza caldo, i consigli dell’Enpa per proteggere gli animali dai colpi di calore

L’estate è arrivata e con essa anche l’emergenza caldo, che rappresenta un rischio mortale non solo per le persone ma anche – e soprattutto – per cani, gatti e altri animali domestici. L’allarme arriva dall’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), che lancia un appello accompagnato da un vademecum pratico per prevenire e riconoscere i colpi di calore, un pericolo spesso sottovalutato. «Il caldo non è solo fastidioso: per gli animali può diventare mortale» – ricorda l’Enpa – «Ogni anno, cani e gatti – soprattutto quelli brachicefali come bulldog e carlini – rischiano il colpo di calore e ancora in troppi non sanno riconoscere i sintomi e intervenire nel modo giusto».

Colpo di calore: come riconoscerlo

I sintomi più comuni di un colpo di calore negli animali sono:

Respirazione affannosa e accelerata

Barcollamento o confusione

Debolezza o immobilità

Gengive rosso scuro o viola

Pelle caldissima al tatto

Salivazione eccessiva

Nei casi gravi: convulsioni o perdita di coscienza

Cosa fare