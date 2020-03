Coronavirus in Sicilia, Confcommercio: "Riscopriamo la bottega sotto casa"

"Riscopriamo i piccoli negozi sotto casa, riscopriamo la città e il senso di comunità". Lo ha detto la presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio, commentando lo stato di "salute" delle attività commerciali durante l'emergenza coronavirus.

Di Dio invita infatti a non prendere d'assalto i supermercati che rischiano di "entrare in crisi dovendo riprocurarsi prodotti che altrimenti avrebbero avuto un consumo adeguato e di dover aumentare la turnazione dei dipendenti. Non si farebbe che appesantire determinati comparti e desertificare tutti gli altri comparti. Non siamo nelle condizioni - aggiunge - di dover assistere alla mancanza di beni di prima necessità".

La presidente di Confcommercio evidenzia la necessità di adottare un consumo responsabile. "Se chiude il commercio cittadino si spegne tutta la città. Si può tornare alle proprie abitudini quotidiane salvaguardando la nostra stessa economia prediligendo i prodotti, i marchi e le insegne del territorio".

Anche Confcommercio sottolinea la necessità di precauzioni igieniche in tutti gli esercizi commerciali. "Stiamo dando diffusione di tutte le pratiche di tipo igienico-sanitario: disinfettare le superfici, il pos, mantenere le distanze di sicurezza tra lavoratori dipendenti e invitare tutti coloro che entrano in un esercizio pubblico - spiega - a rispettare queste regole".

