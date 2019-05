Palermo, gli ex sportellisti si incatenano all'assessorato: "Da 5 anni senza lavoro"

"Collocateci". Così si legge nello striscione posizionato dagli ex sportellisti davanti all'Assessorato alla Famiglia a Palermo, in via Trinacria. Un gruppo di lavoratori da cinque anni senza più un'occupazione che tornano a protestare, chiedendo risposte concrete da parte del Governo.

"Cinque anni. Da cinque anni ci è stato sottratto il lavoro. Abbiamo iniziato questa protesta proprio in occasione della Festa del Lavoro - dice Adriana Vitale - Siamo in sciopero della fame, ci siamo incatenati. Adesso vogliamo una risposta. Il governo deve dare una risposta a centinaia di lavoratori che da 5 anni patiscono la fame. Siamo preoccupati perchè ancora non si vede all'orizzonte nessuna risposta concreta, non abbiamo più intenzione di sopportare altri tavoli tecnici, è arrivato il momento di fare".

