Ex sportellisti alla Regione: "Basta parole, diteci la verità"

Tornano a protestare gli ex sportellisti al termine del tavolo tecnico convocato, oggi, presso l'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

Tanta l'insoddisfazione tra i lavoratori e c'è chi ha deciso di abbandonare la riunione. "È da 5 anni che si parla e si fanno promesse - dichiara Adriana Vitale, ex sportellista -. Non c'è nulla, ancora si parla di come sistemare il personale che deve andare all'Ata, del concorso. Non ci possiamo sentire dire sempre le stesse cose".

"Al tavolo non c'è nessun assessore se non i capi di gabinetto - aggiunge -. In questo caso chi si prende l'impegno politico? Vogliamo la risposta. Ci dicano 'Andate tutti a casa, per voi non c'è nulla'. Ce lo dicano chiaramente, così si pone fine a questo stillicidio, non se ne può più".

Video di Marcella Chirchio

© Riproduzione riservata