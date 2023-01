Palermo, il video integrale dei funerali di Biagio Conte in Cattedrale. L'arcivescovo commosso

Si sono conclusi i funerali di Biagio Conte in Cattedrale a Palermo. Momenti di commozione alla fine dell'omelia dell'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice. Avviandosi alla conclusione dell’omelia per i funerali di fratel Biagio l’arcivescovo non è riuscito a trattenere la sua commozione. «Siamo anche noi turbati», ha detto. Poi si è fermato per alcuni istanti, mentre in chiesa si levava un applauso prolungato e molto partecipato. Hanno applaudito anche le centinaia di persone che non sono riuscite a entrare in Cattedrale. La salma di fratel Biagio sarà inumata nella missione da lui fondata. Presenti in chiesa anche gli anziani genitori di Biagio Conte, accanto alla sorella Grazia.

In diretta Tgs (canale 12 del digitale terrestre) e in streaming il sito del Giornale di Sicilia, Gds.it, hanno trasmesso l’ultimo saluto della città a Biagio Conte. In Cattedrale il rito funebre è stato presieduto proprio dall’arcivescovo Lorefice. Dal sagrato della Cattedrale Giovanni Villino. In studio Aurora Fiorenza.

Qui il video integrale dei funerali.

© Riproduzione riservata