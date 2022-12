Capodanno a Palermo, la gioia di Lagalla: "Finalmente festeggiamo tutti insieme"

“Finalmente dopo anni di pandemia e di isolamento, Palermo torna a festeggiare in piazza il nuovo anno con un momento di grande musica e di gioia che spero possa regalare ai palermitani una giornata indimenticabile. Ringrazio la Giunta e quanti hanno reso possibile, con grande impegno e lavoro, la realizzazione di questa manifestazione”. A parlare è il sindaco di Palermo Roberto Lagalla alla conferenza stampa di presentazione del capodanno 2023 a Palermo, dove è stato svelato ufficialmente il cast completo degli artisti con cui il pubblico palermitano festeggerà l’inizio del nuovo anno a piazza Politeama.

Durante la conferenza, che si è svolta oggi presso la sala giunta di Palazzo delle Aquile, erano presenti, oltre a Roberto Lagalla, l’assessore alla Cultura Giampiero Cannella, il conduttore e attore Sergio Friscia e i rappresentanti della costituente ATS, formata da GoMad Concerti Srls, Maurilio Cassata per Utopia Srls e Carmelo Galati per Associazione Culturale Wilder.

I palermitani festeggeranno il Capodanno al Politeama – dice l’assessore Cannella - nella più tradizionale delle piazze cittadine con un evento di grande rilievo artistico. Il concerto di Capodanno non è soltanto una festa per il pubblico locale, ma un evento attrattivo fondamentale per consolidare la reputazione internazionale tra i numerosissimi turisti che affollano Palermo in questi giorni di festa”.

E’ felicissimo di poter trascorrere insieme ai palermitani Sergio Friscia. “Brinderemo a un 2023 di salute, di pace, di serenità, lo faremo con tanta musica e tante risate – dice Friscia -. E a proposito di musica, sarà una gioia condividere il palco con Francesco Gabbani, un grande cantautore e uno straordinario intrattenitore, pieno di energia e allegria. Sono certo che vivremo una serata fantastica, sul palco come tra il pubblico, sarà una grande festa tra amici, in una piazza gremita di famiglie. Invito tutti a partecipare e a divertirsi con noi. Il palco sarà una grande vetrina per bravissimi artisti siciliani che si esibiranno nel corso della serata. Non mancheranno delle graditissime sorprese. Parola d’ordine: divertimento!” E come dico sempre: “Grazie di cuore, Amici… siate felici!”.

