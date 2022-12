Tgs, Rgs e gds.it in diretta dalle 20,15 con Salvo La Rosa per l’arrivo del 2023

Una lunghissima diretta dove ci sarà spazio per gli auguri di tutti, chi è sul palco e chi ascolta dalla piazza, chi canta e chi balla, i grandi artisti e i giovani che vogliono farsi strada, sindaco e assessori e semplici cittadini. E, su tutti, l’augurio del presidente Mattarella in diretta dal suo studio al Quirinale alle 20.30. Per questo Capodanno di ritorno alla normalità, il gruppo editoriale del Giornale di Sicilia scende in campo su tutti i suoi fronti: Salvo la Rosa condurrà la diretta da piazza Politeama, con inizio alle 20.15 su Tgs (canale 12 del digitale terrestre), in contemporanea su Rgs e in streaming sul sito www.gds.it, senza contare le pagine social delle testate. E da piazza Politeama partirà l’augurio a tutti i siciliani sparsi per il mondo.

Dopo il messaggio del presidente Mattarella si tornerà in piazza per accogliere i giovani e preparare la platea ai big: Salvo La Rosa, con Marina Mistretta, si accomoderà in un vero e proprio salotto creato sotto il palco. Da qui passeranno tutti gli artisti e gli ospiti per un saluto in diretta: Francesco Gabbani ha promesso di esserci e anche Sergio Friscia troverà un minuto, tra una performance e l’altra, e così anche Mario Incudine, Alessio Bondì e tutti i giovani. Ospiti anche Salvo Piparo e Manfredi Di Liberto. Alle 23 poi il concerto di Gabbani.

