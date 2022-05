Palermo, così Demetz immagina Falcone e Borsellino: lo Spasimo accoglie "Il trionfo della memoria"

Una pala d'altare laica che raffigura il ritratto di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il complesso monumentale di Santa Maria dello Spasimo di Palermo si prepara ad ospitare "Il trionfo della memoria", opera di Peter Demetz.

In corso i lavori per l'installazione, come si può vedere dal video di Maria Vera Genchi. "Volevo creare un'opera che ricordasse il carattere di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, il loro modo di essere, il loro esempio - spiega Peter Demetz -. La tela bianca dietro è simbolo del puro, su cui possiamo sognare il nostro futuro. Vedendo dei video e guardando le foto che ho trovato, ho provato a immaginare come fossero visti da dietro, perché loro vanno avanti e siamo noi che dobbiamo seguirli".

Poi aggiunge: "Per me questa opera è un passaggio di testimone alla nostra generazione e poi a quelle future. Un ritratto caratteriale che coglie l'essenza di due persone vere".

Nel video le interviste al curatore Alessandro De Lisi, all'artista Peter Demetz, al questore di Palermo Leopoldo Laricchia e al prefetto Giuseppe Forlani.

© Riproduzione riservata