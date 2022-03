Il premio Serra International al giovanissimo puparo Antonio Cadili di Palermo

«Il puparo, protagonista e regista di questo originale video, si serve della tradizione dei paladini di Francia nell'Opera dei pupi per esaltare il sentimento dell'amicizia tra il paladino Astolfo e Orlando. Affronta il tema dell'amore con viva partecipazione e passione». Questa la motivazione con la quale è stato assegnato il premio Serra ad Antonio Tancredi Cadili, il puparo che a soli otto anni ha incantato il presidente cinese Xi Jinping e la moglie Peng Liyuan durante la loro visita a Palermo. Studente del Convitto Nazionale, Antonio, che oggi ha undici anni, è stato premiato dal Serra Club Palermo nel corso della cerimonia che si è svolta ieri pomeriggio nella chiesa del Santissimo Salvatore di Palermo.

Si tratta della XVII edizione del concorso scolastico nazionale promosso dal Serra International Italia e riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. Antonio, che ha vinto il primo premio, dopo avere detto di essere emozionato e molto contento per il riconoscimento ricevuto («che può servire - ha aggiunto - a fare conoscere a un pubblico più vasto l'opera dei pupi, che è una vera forma di teatro e non folclore»), ha chiuso il suo breve intervento, invitando la platea a fare «un applauso di solidarietà al popolo ucraino che in questo momento sta soffrendo per la guerra».

