Palermo, al Capo scoperta una targa per Franco Franchi a 29 anni dalla sua morte

A 29 anni dalla morte di Franco Franchi, il rione Monte di Pietà al Capo di Palermo ha scoperto una targa in memoria dell'attore. Si trova in vicolo delle Api, vicino alla casa in cui Franchi cui visse da giovane in città.

Una iniziativa dell'Associazione per i festeggiamenti in onore di Santa Rosalia al Monte di Pietà, rappresentata da Gioacchino Tramuto e dal consigliere comunale e presidente della sesta commissione attività produttive del Comune, Ottavio Zacco.

Alla cerimonia sono intervenuti la figlia dell'attore Maria Letizia Benenato, Giuseppe Li Causi, cultore della coppia comica Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, il giornalista e scrittore Antonio Fiasconaro che ha donato la copia originale dell'estratto di nascita di Franco Franchi, la direttrice della Piccola Accademia dei Talenti Simona D'Angelo che ha letto una poesia scritta da Antonio Fiasconaro e dedicata a Franco Franchi inoltre due ragazzi dell'accademia Alessandro Meli e Salvo Miceli hanno donato due quadri raffigurante il volto dell'attore, il deputato regionale Edy Tamayo, il consigliere comunale Catia Meli, l'attore Toti Mancuso, l'architetto Michelangelo Salamone e Lino Zinna, sosia del cantante Domenico Modugno.

