Un francobollo dedicato a Franco e Ciccio: sarà emesso il 2 ottobre

La memoria di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia il prossimo 2 ottobre sarà più viva che mai. In quella data, infatti, è prevista l'emissione di un francobollo speciale, un tributo ai due grandi artisti palermitani in un anno, il 2022, che ha in calendario due importanti ricorrenze: il 5 ottobre si festeggeranno i 100 anni dalla nascita di Ciccio Ingrassia, mentre il 9 dicembre saranno 30 anni dalla scomparsa di Franco Franchi.

"Lo scorso ottobre - racconta Giuseppe Li Causi, storico dei due artisti - ho inviato una raccomandata al ministero dello Sviluppo economico chiedendo l'emissione di un francobollo dedicato a Franco e Ciccio, giusto nell'anno delle due ricorrenze. Nella lettera ho sottolineato quanto i due artisti abbiano dato alla cultura siciliana e italiana, raccontando anche la mia storia e quello che in questi anni ho fatto per ricordarli".

Pochi giorni fa è arrivata la decisione. "Il 24 giugno - racconta Li Causi - si è riunita la commissione che decide l'emissione dei francobolli e ha stabilito che il prossimo 2 ottobre ne verrà emesso uno dedicato a Franco e Ciccio, tre giorni prima dei 100 anni di Ingrassia, e farà parte di una serie tematica di Poste Italiane sulle eccellenze del nostro spettacolo. Si tratta di una notizia che ha reso felici i figli dei due artisti e che riempie di soddisfazione anche me che in questi anni ho fatto tutto quello che potevo per tenere sempre viva la loro memoria".

Non è ancora stato reso noto se la cerimonia avverrà a Palermo o a Roma. "Mi auguro sia a Palermo - aggiunge Giuseppe Li Causi - città natale di Franco e Ciccio. Sarebbe il modo migliore per tributare loro questo fantastico omaggio".

© Riproduzione riservata