Gangi non si ferma, dopo gli incendi un programma di eventi per rilanciare il turismo

Un ricco programma di eventi culturali per rilanciare il territorio di Gangi dopo il devastante incendio che ha distrutto diversi ettari di terreno, spazzando via aziende e uccidendo animali.

L'associazione Fuorilogos, insieme al comune di Gangi, organizza "Una Montagna di Luoghi", una serie di appuntamenti culturali che avranno luogo al Bosco Pianette. L'associazione donerà parte del ricavato della manifestazione "al futuro di questa comunità così gravemente colpita. Vicino agli allevatori e agli agricoltori colpiti dal gravissimo incendio".

Per presentare l'iniziativa, l'associazione ha ideato uno spot di 74 secondi per raccontare che dopo la devastazione ci si può rialzare. Alla fine della manifestazione verrà creato un fondo per la Protezione civile di Gangi mirato alla custodia del territorio.

Per maggiori informazioni potete consultare il sito www.unamontagna.com

Ticket https://www.ciaotickets.com/una-montagna-di-luoghi

Programma nel dettaglio

Giovedì 12 agosto

ore 17.30

Passeggiata Botanica e presentazione del libro “Verdure spontanee” con il Direttore dell’Orto Botanico di Palermo Prof.Rosario Schicchi e la dott.ssa Anna Geraci. Un cammino tra i boschi in una passeggiata alla scoperta delle specie botaniche delle Madonie. Un viaggio che condurrà il visitatore alla scoperta delle erbe selvatiche delle Madonie, delle verdure spontanee e dei loro usi in cucina.

ore 19

Presentazione del libro “La Strantuliata” di Fabrizio Escheri con Giovanni Ventimiglia - Bosco Pianette

La strantuliata è un giallo ambientato nella Sicilia del latifondo a metà degli anni Trenta del Novecento. Il protagonista è l’autista della corriera che va da Licu a Sperlinga. La sua vita monotona sarà sconvolta dal rinvenimento, lungo la strada, del cadavere di Don Tano, sovrastante del barone di Chibbò. Uno sguardo su un mondo antico a tratti tranciante che rivela una storia ambientata in Sicilia con un linguaggio universale.

ore 21

Le parole del futuro. Carlotta Vagnoli dialoga con Eugenia Nicolosi - Bosco Pianette

L’attivista e autrice Carlotta Vagnoli, amata dalla generazione Z, capace di stregare migliaia di persone sui social dialogherà con la giornalista di Repubblica Eugenia Nicolosi. Vagnoli dice di sè: !Credo nell’autodeterminazione e ho poca pazienza con chi si pone in modo maleducato. Faccio lezioni nelle scuole su rape culture e revenge porn ed è una delle cose che più amo al mondo!.

Venerdì 13 agosto

ore 08.30

Il mondo delle api | Laboratorio per bambini con Santo Sauro e Giusy Blando - Apicoltura Mandralisca

Appuntamento alle 08.30 Contrada Spirito Santo

Alla scoperta del mondo delle api in un luogo in cui un apicoltore racconterà la sua storia per svelare ai bambini di come si debba avere rispetto di tutti gli essere viventi e di come le api siano fondamentali per il nostro pianeta.

Il laboratorio è dedicato ai bambini dai 5 agli 8 anni di età.

Ore 17

Laboratorio di sensografia con Carmelo Vanadia - Bosco Pianette

Laboratorio itinerante di Sensografia

Laboratorio dedicato ai bambini con la guida ed esploratore Carmelo Vanadia.

I piccoli esploratori e le piccole esploratrici, attraversando lo spazio che li circonda, entreranno in relazione con esso.

Il laboratorio consiste nel tradurre le scoperte di territorio con nuovi segni, parole e gesti per ridisegnare il territorio attraverso l’esperienza dei piccoli “sensografi”.

ore 18

"Io Felicia, conversazioni con la madre di Peppino Impastato” con Mari Albanese - Bosco Pianette

Nell'estate del 2002 Felicia Bartolotta, la madre di Peppino Impastato, si racconta a due giovani attivisti, Angelo Sicilia e Mari Albanese, tra gli animatori del primo Forum Sociale Antimafia di Cinisi. Sono conversazioni intime e toccanti: "Mamma Felicia" racconta del suo passato, del rapporto conflittuale col marito, del grande amore per suo figlio Peppino, della sua scelta, alla morte violenta di quest'ultimo, di aprire le porte della sua casa a tutti i giovani, per coltivare la memoria e spargere semi di consapevolezza per il futuro.

ore 19

Cosa può un’isola? Talk con Valentina Greco e Valentina Bruschi - Bosco Pianette

Quattro artiste sognano di comprare l'isolotto delle Femmine per salvare la riserva. Si chiamano Stefania Galegati, Valentina Greco, Claudia Gangemi e Marcela Caldas. Da questo progetto nasce una mostra fotografica e una ricerca. E da questo progetto nasce la rinascita di un luogo.

ore 21

Guido Catalano in Favoloso Vivo Tour - Bosco Pianette

Dopo mesi di letargo forzato, possiamo finalmente ricominciare a fare la cosa che più ci piace al mondo: tornare a calcare i palchi che avranno la bontà di ospitarci. Così Guido Catalano torna nella provincia di Palermo per un reading di poesie tutto da ascoltare.

Sabato 14 agosto

ore 16

“Georama, un nuovo sguardo sul mondo” | trekking con Carmelo Vanadia

Torna ad Una Montagna di Luoghi Carmelo Vanadia per una nuova incredibile escursione per interpretare le forme del paesaggio. Partendo dal Bosco Pianette si effettuerà un percorso ad anello. Grazie al potente carico simbolico che possiedono, certe forme - come quelle del principio insediativo, della geomorfologia e delle comunità viventi - e certe azioni - come il camminare - diventano un amplificatore potentissimo della propria esperienza e il sentiero, che attraversa un territorio fisico, ben presto si addentra anche in quelli più rarefatti della propria interiorità.

ore 17.30

Allegra | Teatro per bambini di e con Gisella Vitrano e Marcella Vaccarino - Bosco Pianette

Liberamente ispirato alla Principessa Allegra di Rodari di e con Gisella Vitrano, Marcella Vaccarino. Scene e costumi di Petra Trombini e allestimento a cura delle Giuggiole.

ore 21.30

Vasco Brondi in Paesaggio dopo la battaglia – UNICA TAPPA IN SICILIA - Bosco Pianette

Unica tappa in Sicilia per Vasco Brondi che presenta il suo album e si esibirà in uno speciale live in acustico insieme al musicista Andrea Pesce. È il primo attesissimo album di Vasco Brondi dopo la conclusione del progetto artistico Le Luci Della Centrale Elettrica, autoprodotto da Cara Catastrofe e distribuito da Sony Music. 10 tracce, scritte e prodotte tra Ferrara, Milano e New York, raccontano la nuova visione del cantautore tra battaglie intime e universali, battaglie di crescita e di ricerca, battaglie di perdite e di conquiste.

ore 23.30

Le Petit Carillon | teatro di strada con Mario Barnaba e Picciosa - Bosco Pianette

Barnaba è un giocoliere, anzi il giocoliere più bravo del mondo e abile nel destreggiarsi con i più insoliti attrezzi. Con un’esibizione stupefacente si esibirà per lasciare a bocca aperta grandi e piccoli

Sabato 14 agosto

ore 1.00

Emma Nolde in Toccaterra tour - Bosco Pianette

Generazione Z e stelle nascenti. Emma Nolde, una delle voci più promettenti del panorama musicale fa tappa a Gangi. A quasi un anno dalla pubblicazione del suo primo album, “Toccaterra”,

Domenica 15 agosto

Alba Experience

Sei gradi sotto l’orizzonte | Alba con Angelo Sicurella e Federica Aloisio feat Roy Paci.

Ritornano le albe experience di UMDL con una collaborazione artistica di alto livello. Federica Aloisio autrice della performance Sei gradi sotto l’orizzonte insieme ad Angelo Sicurella saranno accompagnati dal musicista Roy Paci.

© Riproduzione riservata