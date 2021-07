Festino di Palermo, il carro di Santa Rosalia trasferito ai Quattro Canti: sarà lì fino a giovedì

Il carro trionfale di Santa Rosalia ora è al suo posto, ai Quattro Canti. Nell’anno in cui il Festino di Palermo - sparigliato ancora una volta dalla nuova peste che ha per nome pandemia da Covid-19 – subisce l’amputazione della folla, del corteo, delle processioni, anche il programma viene rivoluzionato.

Ieri gli uomini dell’organizzazione hanno spostato la «macchina» da Palazzo Reale giù per il Cassaro e fino a piazza Vigliena. I Quattro Canti, cuore storico della città, ancora una volta saranno il centro di una festa intesa quest’anno come molto intima e senza fronzoli, in linea coi tempi.

Ogni palermitano - scrive Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia in edicola - potrà ammirare il carro (sarà sorvegliato 24 ore al giorno per evitare episodi di vandalismo) in tutta calma perché lì rimarrà sino a giovedì. Nello stesso giorno l’arcivescovo Corrado Lorefice, alle 17.30, salirà su un elicottero dell’Esercito con in mano un’urna contenente una reliquia della santa, una specie di rosario (conta preghiere si chiamava all’epoca) e impartirà dall’alto la benedizione alla città.

