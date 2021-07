Palermo verso il Festino di Santa Rosalia, si accendono le luminarie nel centro storico

Palermo va verso il 397° Festino di Santa Rosalia. Oggi pomeriggio, alla presenza del sindaco Leoluca Orlando sono state accese le luminarie nel centro storico della città. "Inizia così il 379esimo Festino di Palermo. Viva Palermo e Santa Rosalia", dice il sindaco Leoluca Orlando.

E' il primo degli eventi che accompagneranno la città verso i festeggiamenti, sebbene limitati a causa della pandemia, in onore della sua Santuzza, Santa Rosalia. Ecco il programma dei prossimi giorni:

Lunedì 12 luglio il carro trionfale di Santa Rosalia che si trova in piazza del Parlamento sarà spostato ai Quattro Canti.

Martedì 13 luglio si terrà il tradizionale omaggio floreale del Corpo dei Vigili del Fuoco alla statua di Santa Rosalia posta in cima al Palazzo delle Aquile e nel pomeriggio il momento dell'iniziativa cittadina "Nessuno tocchi Rosalia".

Mercoledì 14 sul sagrato della Cattedrale si terranno i Solenni Vespri Pontificali, con le reliquie di Santa Rosalia, presieduti dall'Arcivescovo Mons Corrado Lorefice a cui parteciperanno il sindaco Leoluca Orlando e le autorità civili e militari. In serata, tra corso Vittorio Emanuele e il sagrato della Cattedrale prenderanno vita due diverse installazioni luminose del progetto "Rosalia, Luce mia" ideato e prodotto da Stefania Morici; a mezzanotte saranno esplosi i fuochi d'artificio da cinque diverse postazioni - Bandita, Sant'Erasmo, Acquasanta, Mondello e Sferracavallo - per evitare assembramenti in un unico luogo e consentire a tutti i palermitani di gridare Viva Palermo e Santa Rosalia.

Giovedì 15 un elicottero dell'Esercito sorvolerà la città trasportando la Reliquia di Santa Rosalia con Mons. Lorefice per la benedizione della Città. Nel tardo pomeriggio alla presenza del sindaco Leoluca Orlando e delle autorità civili e militari, sul sagrato della Cattedrale si terrà la Solenne Santa Messa Pontificale, celebrata da Mons. Lorefice, alla presenza delle reliquie di Santa Rosalia custodite nell'Urna argentea.

© Riproduzione riservata