"Il codice dei Cavalieri di Cristo", presentato a Palermo il nuovo libro di Carmelo Nicolosi

S'intitola "Il codice dei Cavalieri di Cristo" il nuovo libro di Carmelo Nicolosi De Luca presentato a La Feltrinelli di Palermo insieme a Marco Romano, vice direttore responsabile del Giornale di Sicilia.

La storia racconta di Julien Brunner, docente di Geoscienze all’università di Losanna, che mentre fa ricerche sul monte Pellegrino, s’imbatte in un cadavere sul cui petto sono stati incisi degli strani segni.

Un giallo ambientato fra Palermo e Cefalù ideato dallo scrittore e giornalista catanese ma palermitano d'adozione. Nicolosi infatti vive nel capoluogo siciliano dove scrive per il «Giornale di Sicilia». Ha lavorato 23 anni per il «Corriere della Sera».

Ha curato diverse inchieste in giro per il mondo, imbattendosi in tanti personaggi fra cui anche Nelson Mandela.

© Riproduzione riservata