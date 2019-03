Nella lunga carriera di Pino Caruso, morto ieri a 84 anni, anche molte apparizioni in tv nella sua Palermo. Spesso è stato ospite di Tgs, e durante un'intervista in studio nei primi giorni del 2009 parlò così della mafia: "È il disonore della Sicilia, spero che un giorno se ne parli come del Far West, come di un fatto che appartiene al passato".

