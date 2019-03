Era il 2 febbraio del 2019 quando al Teatro Branciforte di Bagheria si svolgeva un incontro dibattito sulla mafia. Al confronto prese parte anche l'attore Pino Caruso, morto ieri a Roma all'età di 84 anni.

"Senza umorismo non c'è civiltà - disse - e quando c'è civiltà non c'è mafia", disse in quell'occasione in un servizio andato in onda su Tgs.

