Completata la prima fase dei lavori per l'illuminazione: riaperta interamente la discesa per Mondello

Completata la prima fase di lavori per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione di viale Margherita di Savoia, la discesa per Mondello, come viene chiamata a Palermo. La carreggiata è stata riaperta al traffico. Dopo le festività pasquali si procederà, nella stessa carreggiata, ad altre chiusure da programmare per permettere di completare anche le potature. Dal 17 aprile, invece, inizieranno i lavori per l’impianto di illuminazione lungo l’altra carreggiata di viale Margherita di Savoia, in direzione di piazza Valdesi.

