A Balestrate ripresi i ladri maldestri: ecco com'è fallito il colpo al distributore di sigarette

Un video chiarisce la dinamica di un tentativo di furto con scasso ad un distributore di sigarette di un negozio di Balestrate, nel Palermitano. Dalle immagini di videosorveglianza, alle ore 1.25 di stanotte, si vede una Fiat 500L fermarsi in via D'Aosta. Dall'auto scendono tre giovani con felpe e cappucci che si dirigono verso le saracinesche del retrobottega di un negozio di tabacchi in via Madonna del Ponte. La cam inquadra la scena, nella quale si vede il quarto complice mentre a marcia indietro sale con l'auto sul marciapiede e, aumentando la velocità, con due colpi assestati, butta giù un distributore di sigarette.

L'intento dei quattro malviventi, da ciò che si evince dalle immagini in possesso degli investigatori, era quello di portare via il distributore automatico self service con la cassa e le sigarette, probabilmente mettendolo nell'ampio portabagagli della Fiat 500 L. Non avevano però calcolato un imprevisto. I due tamponamenti hanno causato il blocco del portellone dell'auto. Dopo vani tentativi, i quattro ladri maldestri hanno dovuto rinunciare al loro piano e sono scappati via a mani vuote.

