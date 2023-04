Balestrate, furto ad un distributore di sigarette: divelto da un auto

Divelto nella notte a Balestrate il distributore di sigarette di un tabacchi. Secondo una prima ricostruzione almeno due persone sono arrivate in via Madonna del Ponte nel corso principale a bordo di una Fiat 500 che potrebbe essere rubata e a marcia indietro hanno abbattuto l’erogatore cercando poi di svuotarlo. Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno cercando di acquisire le immagini del sistema di videosorveglianza per cercare di risalire agli autori del colpo.

© Riproduzione riservata