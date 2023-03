Palermo, gara clandestina con i calessi all'Albergheria, driver si schianta su un'auto: scattano le indagini

Una gara clandestina con i calessi si conclude con un incidente. Una corsa all'Albergheria in via Mongitore e poi lo schianto. È tutto filmato e si vede in un video che è stato postato su Instagram. Le immagini sono state diffuse questa mattina dal canale Sicilia Vhs e mostrano una gara tra due driver a bordo dei calessi.

Dopo un centinaio di metri uno dei due guidatori non è riuscito a rallentare e nemmeno ad evitare un'auto che lo precedeva. Uno scontro violento che ha sbalzato il driver. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire all'identità dei due uomini e delle altre persone che, in sella agli scooter, hanno seguito la corsa clandestina.

