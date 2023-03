Polizia al Policlinico di Palermo, presidio attivo da domani: «Ora più ordine e sicurezza»

Polizia al pronto soccorso del Policlinico di Palermo con un presidio fisso. Il servizio è pronto a partire e fa seguito all'annuncio dei giorni scorsi per contrastare le aggressioni e gli atti di violenza ai danni del personale medico e paramedico delle strutture sanitarie. Su proposta del questore, infatti, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha condiviso la nascita di un nuovo posto fisso di polizia, che da domani vedrà impiegati agenti tutti i giorni dalle ore 8 alle 20.

L'obiettivo è rendere i poliziotti punti di riferimento all’interno dei nosocomi, sia per i cittadini che accedono ai servizi sanitari, che per il personale medico. permettendo quindi un efficiente raccordo non soltanto sotto i profili della pubblica sicurezza, ma anche della polizia giudiziaria, avendo, tra gli altri, il compito di acquisire referti medici. «Saremo operativi a partire da domani - spiega in questo video Luca Scittarelli vicequestore aggiunto -. La struttura è nuova, così come è nuova anche quella del pronto soccorso. La nostra presenza qui servirà a garantire ordine e interventi di polizia se si dovessero verificare emergenze. Stiamo predisponendo anche un piano di rinforzo dei presidi di polizia negli altri ospedali cittadini». Al Buccheri La Ferla il posto di polizia continuerà ad essere operativo dalle 8 alle 20, mentre per Villa Sofia e Cervello è in corso la ricerca di locali adeguati per ospitare il presidio della polizia con la futura istituzione di un posto fisso.

«Al di là della necessità di tutelare l'ordine qui - aggiunge Luca Scittarelli -, al pronto soccorso può arrivare l'effetto di un reato, anche di un fatto di sangue. Avere un presidio qui può consentire di avere una diretta percezione di quanto accade e la possibilità di intervenire immediatamente».

