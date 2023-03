Palermo, capre al "Conca d'oro": un gregge invade il parcheggio del centro commerciale

Erano alla ricerca di acqua da bere ed erba da mangiare. E per trovarli, così come fanno tanti palermitani ogni giorno e in particolare le domeniche mattina, una trentina di caprette sono andate al centro commerciale. Non all'interno, naturalmente, ma nel parcheggio del "Conca d'oro" di Palermo.

Le simpatiche caprette si sono introdotte nell'area riservata alle auto da via Lanza di Scalea, adiacente alla grande attività commerciale, provocando l'ilarità di alcuni clienti che entravano e uscivano dal centro, e anche qualche timore. Dopo aver mangiato l'erba delle aiuole e bevuto dalle pozzanghere sull'asfalto causate dalla pioggia, gli animali hanno abbandonato il parcheggio, probabilmente per fare ritorno "a casa".

Le capre, incustodite, sarebbero scappate da un terreno del vicino quartiere San Filippo Neri.

