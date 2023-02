Castelbuono, panico in autostrada: mucche sulla carreggiata. L'assessore: «Pericolosi anche i daini»

Alcune mucche hanno occupato ieri la galleria che dall'autostrada porta a Castelbuono, paese sulle Madonie in provincia di Palermo. A confermare la notizia è il Cas, Consorzio autostrade siciliane. In pieno giorno, tre bovini scappati da un pascolo nei pressi dello svincolo, si sono introdotti all'interno del tunnel autostradale che è tra l'altro al momento ad una corsia per lavori di manutenzione, spaventando gli automobilisti e creando una grave situazione di pericolo per le persone e per gli stessi animali.

Una squadra del consorzio autostradale, dopo diverse segnalazioni alle forze dell'ordine, è intervenuta per mettere in sicurezza la strada e per allontanare i grossi bovini.

«Le mucche - spiega Dario Guarcello, assessore alla Cultura, Turismo e Spettacolo con delega alla Protezione civile del comune di Castelbuono - sono arrivate dai terreni adiacenti, ovvero dall'ingresso dell'autostrada e non dai laterali, visto che questi ultimi hanno recinzioni alte un metro e 80. La cosa che preoccupa di più, oltre a questo evento raro delle mucche, è l'eccessivo numero di daini presenti nelle Madonie, da Castelbuono fino a Campofelice di Roccella, sul quale nessuno si sofferma. Nessuno pensa alla tragedia che potrebbe accadere se questi animali entrassero in autostrada, visto che è risaputo che i daini saltano pure oltre i due metri di altezza. Un pericolo che può essere rappresentato anche dai cinghiali che non saltano ma scavano. E' un punto cruciale - conclude Guarcello - a cui bisognerebbe porre la massima attenzione».

