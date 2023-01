Aule senza riscaldamento al Marco Polo di Palermo, il dirigente: «Stop di qualche ora per manutenzione»

«L'impianto di riscaldamento è stato sempre funzionante». È quanto sostiene la direzione didattica dell'Istituto tecnico per il turismo Marco Polo di Palermo, i cui studenti ieri hanno protestato, uscendo dalle aule, alle 9,50, perché parte dell'impianto non funzionava, con classi che erano riscaldate e altre no.

Il dirigente scolastico, Pasqualina Guercia, oggi ha voluto chiarire, attraverso una nota, quanto accaduto nelle scorse ore, precisando che venerdì scorso «è stato effettuato il rifornimento di gasolio e, come da prassi, si è reso necessario un intervento di manutenzione dell’impianto e di tutti gli elementi diffusori presenti nell’Istituto da parte di una ditta specializzata. Tale intervento - aggiunge - è stato programmato per la mattina di lunedì 30 gennaio ed è stato completato alle ore 12 con conseguente riattivazione del riscaldamento in tutti i locali dell’Istituto».

La dirigente scolastica, inoltre, fa presente di avere avuto una interlocuzione con gli allievi, spiegando loro la situazione: «Gli studenti hanno iniziato la protesta, alle ore 9.50, lamentando la mancata accensione dell’impianto; è stato spiegato loro che la ditta era già in opera nei locali dell’Istituto per riattivare l’impianto stesso. A partire da tale momento l’impianto è stato riattivato ed è perfettamente funzionante».

Alle 9,50, infatti, gli studenti infreddoliti, che già avevano trascorso parte della mattinata al freddo, sono usciti dalle classi, manifestando tutto il loro disappunto per le aule ghiacciate. Situazione dovuta, come afferma il dirigente scolastico, al completamento dell'intervento di manutenzione che, però, è avvenuto soltanto in tarda mattinata. Dalle 12 di ieri, dunque, le classi sono tornate ad essere tutte riscaldate.

