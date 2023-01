Palermo, le preghiere in via Decollati: «Biagio Conte ci dimostra che si può essere forti nella speranza»

Tantissime persone in queste ore pregano per Biagio Conte alla “Cittadella del povero e della speranza” di via Decollati, dove il missionario laico sta combattendo contro la malattia. Si tratta di collaboratori e persone che con lui hanno condiviso un percorso trentennale, ma anche di cittadini che non lo conoscono direttamente ma ammirano quel che ha fatto nella sua vita.

«Viene aiutato e sostenuto dalla preghiera di tutti - ha detto padre Pino Vitrano -, anche nei vari momenti si può essere di grande sostegno, aiuto e conforto. La malattia è una prova, dobbiamo scoprirla nella fede: possiamo anche arrabbiarci con il Signore, ma bisogna scoprire il valore di un tempo di sofferenza e fratello Biagio ci da dimostrazione che si può essere forti pure nella speranza».

Non sono mancate le critiche per le voci incontrollate che ieri sera hanno preso il sopravvento: «Ho con lui un rapporto di amicizia fraterna - ha detto Rosario Vullo, scultore monumentalista che da tantissimi anni segue e aiuta Biagio Conte nella sua missione -. Insieme abbiamo dato opportunità a chi vive nel disagio di essere promotori dell'arte e lo abbiamo fatto attraverso i lavoratori organizzati qui».

Nel video le parole di padre Vitrano, dello scultore Vullo e della volontaria del centro Padre Nostro Matilde Foti.

