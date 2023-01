Palermo, Biagio Conte parla ai fedeli con la voce debole e affaticata. Oggi la visita di Lorefice

Palermo rimane in ansia per Biagio Conte e continua a pregare per il missionario interrogandosi giornalmente sul suo stato di salute. Le ultime notizie che trapelano dalla Missione Speranza e Carità, che in questi giorni ha preferito comunicare poche notizie sullo stato di salute del missionario laico che da alcuni mesi sta combattendo contro un tumore al colon, sono quelle che ha bevuto e mangiato qualcosa. Poco, questo occorre sottolinearlo, ma ciò dimostra la volontà e la tenacia di Biagio Conte che non vuole arrendersi al male. Il suo stato di salute rimane, comunque, molto grave.

E ieri, durante la messa in via Decollati, si è udita la sua voce. Il missionario ha voluto proferire una sua frase ai fedeli. Come testimonia il video pubblicato sul profilo Facebook della Missione Speranza e Carità, si sente la voce affaticata e debole di Biagio Conte che dice “Uniti per costruire un mondo migliore, è dura ma ce la faremo”. Padre Pino Vitrano, che da sempre gli è accanto, nelle ultime ore ha continuamente esortato a fare comunione con lui attraverso la preghiera.

E oggi, giorno dell’Epifania, è atteso in via Decollati anche l’arcivescovo Corrado Lorefice che incontrerà il missionario. Una nuova visita dopo quella avvenuta alcune settimane fa quando monsignor Lorefice era andato a trovare Biagio Conte che dimorava già nella sua stanza, coricato su un letto ma le cui condizioni ancora non erano così gravi come quelle di questi ultimi giorni.

Quello di oggi è un momento molto atteso alla Missione speranza e carità e, come fanno sapere dalla comunità, anche dallo stesso Biagio Conte.

