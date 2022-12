L'omaggio floreale all'Immacolata di tutta Palermo: la benedizione dell'Arcivescovo Lorefice

Da consuetudine, anche questo 8 dicembre, l'Immacolata è stata onorata dalla cittadinanza di un omaggio floreale, con l'ausilio dei vigili del fuoco che, attrezzati di scala, sono saliti in cima alla colonna della Madonna. A dare la sua benedizione ai tanti presenti l’Arcivescovo Corrado Lorefice e Monsignor Paolo De Nicolò.

Accanto a lui, il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore Antonella Tirrito. Una folla di gente, devoti, storici, amanti delle tradizioni e tanti curiosi hanno assistito alla cerimonia. La Colonna dell'Immacolata è un monumento di Palermo che i Domenicani innalzarono all’Immacolata dinanzi alla loro chiesa tra il 1724 e il 1726.

Si trova al centro del piazzale dell'omonima chiesa. La colonna che sostiene la Vergine in marmo di billiemi è poggiata su di uno zoccolo in marmo di carrara riccamente adornato di fiori, festoni e targhe commemorative. In alto sul grosso capitello si può ammirare la statua bronzea dell'Immacolata, scolpita da Giovan Battista Ragusa. La statua dell'Immacolata è posta ad una altezza tale che i padri domenicani possano vedere l'immagine della Madonna fin dall'altare maggiore della chiesa, attraverso la grande finestra centrale del prospetto principale.

