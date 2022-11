Flashmob e documentari per dire no alla violenza sulle donne

Dibattiti di sensibilizzazione sulla violenza contro le donne, laboratori con gli studenti, documentari, installazione di panchine rosse simbolo di rifiuto della violenza nei confronti delle donne, flashmob, letture nelle scuole dell’infanzia e primaria, incontri al centro antiviolenza e al Centro di Accoglienza Padre Nostro.

Un programma fitto di appuntamenti e iniziative che si svolgeranno in città in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne il 25 novembre, quello svelato in conferenza stampa presso la sede dell'assessorato alle Attività Sociali di Palazzo Natale in via Garibaldi a Palermo.

All'incontro erano presenti l'assessore alle Attività sociali, con delega alle Pari opportunità, Rosi Pennino, le consigliere di tutti gli schieramenti politici presenti in Consiglio comunale e nelle Circoscrizioni e Maria Rosa Lotti rappresentante della Rete antiviolenza Le Onde.

Le interviste all'assessore Rosi Pennino e a Maria Rosa Lotti.

© Riproduzione riservata