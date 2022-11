A Palermo arriva il “bus in livrea”, per dire insieme NO alla violenza nei confronti delle donne

Debutta oggi a Palermo il “bus in livrea”, per dire insieme NO alla violenza nei confronti delle donne. Oggi è avvenuta la presentazione, alla presenza dei presidenti di Zonta International, Rotary International e InnerWheel.

L’autobus, completamente sponsorizzato e sostenuto nei costi dalle tre organizzazioni, circolerà per 30 giorni in città per ricordare le tante vittime di femminicidi e per sensibilizzare la cittadinanza al tema dei diritti e della dignità delle donne.

Sullo stesso bus, per volontà dell’Amat, ci saranno due sedili rossi in memoria delle donne vittime di violenza.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della campagna internazionale ZONTA SAYS NO!

Gli intervistati: Bruno Calandrino, Rotary club Palermo; Domenico Caminiti, direttore Amat e Maria Giambruno, Zonta

