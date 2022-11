Maltempo: allagamenti e alberi crollati a Palermo, dirottati 4 voli a Catania

Pioggia e vento su Palermo con strade allagate e alberi caduti. Queste le scene in molte strade del capoluogo. Come si vede dal video, girato a nelle zone di Bonagia, Villagrazia e Villabate. Un palo della luce nella zona Noce. Nessun ferito ma un’auto, una Toyota Yaris, parcheggiata e al cui interno non si trovava nessuno è stata distrutta. Numerose le richieste di intervento giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco per allagamenti.

Per tutta la notte i vigili del fuoco hanno operato nel vicino comune di Monreale, dove a causa delle forti raffiche diversi alberi sono finiti in strada, intralciando la circolazione. Disagi per lo stesso motivo anche nella frazione di San Martino.

A Palermo, inoltre, la biblioteca multimediale di Villa Trabia, oggi, martedì 22 novembre, resterà chiusa al pubblico per allerta meteo e conseguente chiusura del parco. Chiuso anche il cimitero dei Rotoli. In via Oreto sono caduti rami e i cassonetti sono finiti per strada. I vigili del fuoco sono poi intervenuti presso l'ex via Del Bassotto, stessa situazione in Via Andrea Costa e zone limitrofe.

Quattro voli sono stati dirottati dall’aeroporto palermitano Falcone Borsellino a quello Fontanarossa di Catania. Sono i voli da Milano Malpensa della Wizzair delle 8, il volo da Roma Fiumicino della Ryanair dell’8.05, quello da Bergamo Ryanair delle 8.35 e l’EasyJet Europe delle 8.50. I passeggeri del volo Wizzair e quello Ryanair da Bergamo stanno tornando in pullman da Catania a Palermo, gli altri due voli stanno facendo nuovamente rotta da Catania a Palermo.

Tre persone sono rimaste ferite, fortunatamente in modo lieve, da un albero che a causa del forte vento si è abbattuto stamane su due automobili che percorrevano l’autostrada Catania-Messina tra Fiumefreddo di Sicilia e Giardini Naxos. Sul posto sono intervenuti polizia stradale, vigili del fuoco e 118.

