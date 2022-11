Danni e disagi per il maltempo in Sicilia, dirottati 4 voli da Palermo a Catania

A causa delle cattive condizioni meteo questa mattina quattro voli sono stati dirottati dall’aeroporto palermitano Falcone Borsellino a quello Fontanarossa di Catania. Sono i voli da Milano Malpensa della Wizzair delle 8, il volo da Roma Fiumicino della Ryanair dell’8.05, quello da Bergamo Ryanair delle 8.35 e l’EasyJet Europe delle 8.50. I passeggeri del volo Wizzair e quello Ryanair da Bergamo stanno tornando in pullman da Catania a Palermo, gli altri due voli stanno facendo nuovamente rotta da Catania a Palermo.

Poppea è dunque arrivato. Già da ieri sera su tutta l'Italia si è abbattuto un ciclone che ha portato un forte peggioramento delle condizioni meteo e se al Nord già si sono verificati nubifragi e neve a quote più basse, al Sud e in particolare in Sicilia è il vento ad essere presente. A Palermo è caduto un palo della luce nella zona Noce. Nessun ferito ma un’auto, una Toyota Yaris, parcheggiata e al cui interno non si trovava nessuno è stata distrutta. Numerose le richieste di intervento giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco per allagamenti. Per tutta la notte i vigili del fuoco hanno operato nel vicino comune di Monreale, dove a causa delle forti raffiche diversi alberi sono finiti in strada, intralciando la circolazione. Disagi per lo stesso motivo anche nella frazione di San Martino. Le condizioni peggioreranno nel corso della giornata con temporali presenti da metà giornata e forti mareggiate su tutte le coste esposte. Ieri è caduta la prima neve a Piano Battaglia.

Le previsioni per i prossimi giorni

Dopo il passaggio del ciclone, la pressione tornerà ad aumentare riportando il sole su quasi tutte le regioni, ma si avrà un generale abbassamento delle temperature. Da venerdì 25, poi, un altro ciclone sarebbe pronto a impattare sull'Italia minacciando con il maltempo l'ultimo weekend di novembre.

