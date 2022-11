Palermo, si schianta con l'auto contro un traliccio che cade sulla strada: un ferito

Incidente sulla bretella dell'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, all'altezza di Tommaso Natale. Una donna al volante dell'auto, una Mercedes classe A, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantata contro un traliccio, che è caduto ed è finito sulla carreggiata. L'incidente è avvenuto giovedì intorno alle 20,30 e fortunatamente nessuno è rimasto gravemente ferito.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso la donna e l'hanno trasportata in ospedale per gli accertamenti, gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco. Presente anche una pattuglia della Polstrada, visto che la struttura in metallo è finita sul guardrail dell'autostrada.

Il traliccio è stato rimosso dai vigili del fuoco e dalla ditta Interventa ed è stato necessario l'utilizzo di una gru.

