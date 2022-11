Incidente sulla Palermo-Agrigento, schianto a Misilmeri: donna grave in ospedale

Altro incidente in un tratto considerato ormai maledetto, quello tra Misilmeri e Bolognetta sulla statale 121, la Palermo-Agrigento, in passato scenario di tante tragedie.

Schianto questa mattina poco prima delle sette, dove una donna è rimasta ferita e trasportata in codice rosso all'ospedale Civico di Palermo: la prognosi è riservata, avrebbe riportato fratture alle gambe ma gli accertamenti sono ancora in corso, così come è da attendere l'evolversi del quadro clinico nelle prossime ore.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che indagano sull'accaduto, e dei vigili del fuoco, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti nell'incidente e chi era alla guida avrebbe perso il controllo del mezzo, andandosi poi a schiantare. I pompieri hanno lavorato per circa un'ora per tirare fuori la donna dall'abitacolo dell'auto. Rallentamenti per il traffico in zona.

