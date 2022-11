Crolla un pino in via Don Orione a Palermo, distrutta una cancellata

Intorno alle 4.15 di stanotte un grosso pino è caduto all'interno di un parcheggio scoperto di via Don Orione, a Palermo. L'albero si è abbattuto sul cancello di ingresso del civico 18, provocando danni irreparabili alla cancellata e finendo su un'auto già incidentata, che era posteggiata e coperta all'interno del garage in attesa di essere riparata.

Avvisati dai residenti della zona, i vigili del fuoco si sono recati sul posto e hanno svegliato il portiere dello stabile per poter accedere all'interno del parcheggio.

Per fortuna l'incidente si è verificato in un orario notturno e nessuno è rimasto ferito, ma i danni all'ingresso sono ingenti. L'albero è stato tagliato in più parti dai vigili del fuoco e si trova adesso a bordo della strada in attesa di essere rimosso. La cancellata non più riparabile e pericolante, è stata portata via per evitare altri incidenti.

