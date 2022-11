Tragedia sfiorata a Palermo, un albero cade sul viale che porta a Mondello

Un altro albero è caduto a Palermo. Intorno alle 7:50, quindi in pieno orario di punta, in viale Margherita di Savoia, nella strada che porta a Piazza Valdesi a Mondello, un pino si è sradicato dal terreno ed è caduto rovinosamente sulla carreggiata, occupandola completamente. Fortunatamente in quel momento solo un'automobile andava in direzione Mondello: una Fiat 500 L che è riuscita a frenare in tempo e a scongiurare quindi lo scontro con il grande arbusto. La corsia opposta, in direzione Palermo, era invece parecchio trafficata.

Ieri un altro arbusto è caduto in città, all'interno di un parcheggio di un condominio in via Don Orione. Il pesante pino ha distrutto la cancellata di ingresso del garage.

