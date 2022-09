Palermo, alberi caduti al Mercato delle Pulci: travolti i cavi dell'illuminazione

Mercato delle Pulci chiuso oggi a Palermo per via del crollo di alcuni alberi, ieri sera intorno alle 21, dopo i temporali. I vigili del fuoco hanno transennato la strada e sono entrati in azione all'altezza del civico 16.

I rami, precipitando al suolo, hanno travolto anche alcuni cavi dell'illuminazione e abbattuto un palo della luce. Fortunatamente a quell'ora la strada era praticamente deserta e nessuno è rimasto coinvolto o ferito. Necessario quindi il lavoro dei tecnici dell'Amg, che a Palermo gestisce l'illuminazione pubblica, per mettere in sicurezza la zona e rimuovere eventuali parti pericolanti.

Questa mattina sono intervenuti anche i tecnici del settore Verde del Comune, la protezione civile e la polizia municipale per la rimozione degli alberi crollati. "La potatura la chiediamo da anni e andava effettuata molto prima - dice il consigliere comunale Ottavio Zacco -. Per fortuna non ci sono stati danni alle persone".

