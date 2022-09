Maltempo a Palermo, strade allagate e rotatorie impraticabili

Maltempo a Palermo. La pioggia che si è abbattuta nel capoluogo dalla notte scorsa ha allagato le strade allagate e reso le rotatorie impraticabili. E’ andato in tilt il traffico. In diversi casi è stato necessario l’intervento della polizia municipale che ha inviato pattuglie in via Ugo La Malfa, via Cesare Brandi e via Giovanni Spadolini.

Disagi pure nella zona di via Belgio, con annessi sottopassi, dove il livello dell’acqua si è alzato mettendo in difficoltà gli automobilisti diretti proprio in via Ugo La Malfa. I vigili del fuoco sono intervenuti a Partinico per alcune strade trasformate in fiumi dal maltempo. Il personale del 115 è intervenuto insieme ai tecnici comunali in via dei Mulini e via Biagio Cannavò, da cui sono partite numerose chiamate di residenti rimasti bloccati a casa o in auto per la pioggia.

