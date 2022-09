Forte vento a Palermo: un albero cade sulla linea del tram

Tragedia sfiorata questa mattina a Palermo. A causa del vento, che nelle ultime ore si è abbattuto sulla provincia di Palermo, un albero è caduto sulla linea del tram, in via don Pino Puglisi. Fortunatamente in quel momento non transitava alcun mezzo. I vigili del fuoco sono immediatamente intervenuti per togliere l'albero e ripristinare la viabilità.

Qualche ramo caduto per strada anche in via Libertà, in via Empedocle Restivo e nel quartiere Brancaccio ma senza provocare danni. I vigili del fuoco sono in azione per rimuoverli. Alberi caduti anche a Bagheria, senza alcun danno.

Il vento di scirocco era stato annunciato dagli esperti ed era stata diramata l'allerta gialla, a Palermo così come in altre 6 province. Escluse Siracusa e Ragusa. Oggi, inoltre, sono previste isolate piogge sul Messinese e qualche acquazzone nel Trapanese e nel Palermitano. L’avviso della protezione civile, come detto, aveva già indicato condizioni meteo avverse “dalla tarda mattinata di oggi e per le successive 9-12 ore”. Previsti “venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali, specie arcipelaghi delle Egadi ed Eolie”. I mari sono indicati mossi ed agitati.

Il vento fortunatamente non sta creando problemi ai voli in partenza e in arrivo all'aeroporto Falcone - Borsellino di Palermo.

© Riproduzione riservata